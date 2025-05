KREIS NEUWIED – Neue Wege der Mitbestimmung – und neue Herausforderungen: Workshop klärt über Desinformation im Netz auf

In einer Welt, in der sich Informationen in Sekundenschnelle verbreiten, gewinnt der kritische Umgang mit digitalen Inhalten zunehmend an Bedeutung. Die KreisVolkshochschule Neuwied (kvhs) bietet in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) einen kostenfreien Workshop an, der sich genau diesem Thema widmet: „Digitale Demokratie verstehen: Ein Workshop zur Sensibilisierung gegenüber Desinformation und Fake News im digitalen Zeitalter“.

Der eintägige Kurs in Neustadt, der am Samstag, den 17. Mai 2025 von 09:30 bis 15:30 Uhr stattfindet, richtet sich an alle Bürger*innen, die die Chancen und Risiken digitaler Informations- und Beteiligungsprozesse besser verstehen möchten. Die Teilnehmenden lernen, wie sich gezielte Desinformation erkennen lässt – und wie sie sich aktiv gegen Manipulationen im Netz wappnen können. Dabei steht der Bezug zur eigenen Lebensrealität ebenso im Mittelpunkt wie die Reflexion über politische Partizipation im digitalen Raum.

Geleitet wird der Workshop von Ronja Lindenberg, Politikwissenschaftlerin (M.A.) mit langjähriger Erfahrung in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte – darunter Rechtspopulismus, interkulturelles Lernen und gesellschaftliche Teilhabe – fließen praxisnah in die Gestaltung des Workshops ein.

Die Teilnahme ist dank einer Förderung des Landes Rheinland-Pfalz zur politischen Bildung kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich unter www.kvhs-neuwied.de/G117-25-1 oder 02631 347813