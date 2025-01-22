STADT NEUWIED – „Neuwied vereint“ bringt Menschen zusammen – Aktionstag auf dem Luisenplatz erneut sehr gut besucht – Arbeitskreis Inklusion freut sich über weitere Mitstreiter

Der Aktionstag „Neuwied vereint“ hat auf dem Luisenplatz erneut viele Besucher angezogen und ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion gesetzt. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Angebote auszuprobieren und sich über die Arbeit von Vereinen, Institutionen und Initiativen zu informieren.

Bürgermeister Peter Jung zeigte sich erfreut über die große Resonanz: „Es berührt mich jedes Mal aufs Neue zu sehen, wie herzlich, offen und selbstverständlich Menschen hier aufeinander zugehen. Diese Begegnungen machen Mut und zeigen, wie stark unsere Gemeinschaft in Neuwied ist“, machte er deutlich und unterstrich: „Genau darum geht es bei Inklusion: Barrieren abbauen, Verständnis schaffen und Gemeinschaft leben.“

Besonders großen Zuspruch fanden der Rollstuhl-Parcours, das Rollstuhlbasketball-Angebot, die Ponys der Koppl-Kids sowie die inklusive Stadtführung. Für die Verpflegung sorgte das Team des Foodtrailers. Ein besonderer Dank gilt den engagierten Vereinen, Einrichtungen und Organisationen, die den Aktionstag mit viel Einsatz unterstützt haben. Jung hob dabei insbesondere das Organisationsteam mit Teofil Abu-Mansur, Lena Kortus und Anna Kaß hervor. „Jahr für Jahr bringen sich viele Menschen mit großem Engagement ein und machen ,Neuwied vereint‘ zu etwas ganz Besonderem“, betont der Bürgermeister.

Die Stadt Neuwied weist außerdem darauf hin, dass interessierte Personen, Vereine und Institutionen, die sich für Menschen mit Behinderungen engagieren oder sich künftig einbringen möchten, herzlich eingeladen sind, im Arbeitskreis Inklusion mitzuarbeiten. Ansprechpartner ist Teofil Abu-Mansur. Interessierte erreichen ihn per E-Mail an tmansur@neuwied.de.