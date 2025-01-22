ALTENKIRCHEN – Aus Alt mach Lieblingsstück – Ehrenamtliches Upcycling-Projekt ergänzt Sortiment des Caritas-Ladens

Streifen, Karos, Blütenmuster: Viele Stoffe bezaubern, auch wenn die Tischdecke einen hartnäckigen Fleck hat, das Hemd einen durchgescheuerten Ellbogen. Christa Freitag und Hwayda Schulze haben in solchen Fällen immer noch eine gute Idee. Dann werden aus der Tischdecke eine wunderbare Grillschürze und aus dem Hemd Applikationen für Turnbeutel.

Beide sind ehemalige Näherinnen, beide haben ihre Arbeit gemocht und werkeln heute noch gerne mit den Händen. Sie mögen die Kreativität, die sie so frei entfalten können. Und sie freuen sich, wenn gute Werkstoffe nicht verschwendet werden. Was im Caritas-Laden beim besten Willen nicht mehr zu verkaufen war, birgt für sie oft immer noch einen Schatz. „Oft trenne ich noch gute Reißverschlüsse oder schöne Knöpfe ab“, sagt die gebürtige Syrerin Hwayda Schulze. Sie engagiert sich seit Jahren im Caritas-Laden, auch weil sie „an Deutschland auch etwas zurückgeben“ will. So haben die beiden Frauen gemeinsam mit Christa Abts, Fachberatung Gemeindecaritas im Caritasverband, das Upcycling-Projekt „STOFFwechsel“ gegründet.

Beide Näherinnen probieren mit anderen Interessierten gerne aus, lassen ihren Ideen für doppeltseitige Einkaufstaschen oder Deko-Kissen freien Lauf. Christa Freitag webt sogar aus T-Shirt-Streifen originelle – und durchaus nützliche – Topflappen. Ihre Produkte bieten sie im Laden feil, der Erlös geht an caritative Zwecke. Im Fall der Turnbeutel haben sie hier auch in „Naturalien“ gespendet. Diese bunten Unikate gehen an Schulanfänger aus dem Kreis der Tafelkundinnen und -kunden.

Sehr gerne dürfte das Team noch anwachsen. Vorkenntnisse sind nicht unbedingt notwendig, denn sehr gerne geben diejenigen, die routiniert an der Nähmaschine sitzen, ihr Wissen weiter. Die Ehrenamtlichen von „STOFFwechsel“ treffen sich alle 14 Tage im Obergeschoss des Caritas-Ladens,

Wilhelmstraße 13 in Altenkirchen.