STADT NEUWIED – Neuwied und Güstrow halten Städtepartnerschaft lebendig – „Antrittsbesuch“ von Bürgermeister Sascha Zimmermann in der Deichstadt

Dass das Deichstadtfest weit über die Stadtgrenzen von Neuwied hinaus Menschen anzieht, ist seit langem bekannt. Dass die Anziehungskraft des alljährlichen Höhepunkts im städtischen Terminkalender bis in den hohen Norden nach Mecklenburg-Vorpommern reicht, ist dann aber doch eher unüblich. Trotzdem haben der Güstrower Bürgermeister Sascha Zimmermann und Peter Christian Schmidt, langjähriger Vorsitzender des Partnerstadtvereins Güstrow, das Deichstadtfest zum Anlass genommen, der Deichstadt einen mehrtägigen Besuch abzustatten. Für Zimmermann, seit etwa anderthalb Jahren in der Barlachstadt im Amt, war es der erste Neuwied-Besuch als Bürgermeister. Entsprechend feierlich wurde er von seinem Amtskollegen Oberbürgermeister Jan Einig, den Fraktionsspitzen des Neuwieder Stadtrats und weiteren Ehrengästen empfangen und trug sich gemeinsam mit Schmidt ins Gästebuch der Stadt ein.

Neben dem Deichstadtfest und dem offiziellen Empfang im Raiffeisen-Zimmer stand für die Güstrower Delegation auch ein Besuch des Neuwieder Zoos und der Abtei Rommersdorf sowie eine Besichtigung des Yachthafens und auf Wunsch der Gäste auch des Löschzugs 1 der Neuwieder Feuerwehr auf dem Programm. Gelegenheit für einen vertiefenden Austausch bot ein Besuch im Weingut Zwick in Hammerstein und das gemeinsame Abendessen in der Brombeerschänke, von wo aus sich den mecklenburgischen Gästen ein faszinierender Weitblick über Neuwied bot.

Auch wenn die Stadt Güstrow mit ihren rund 30.000 Einwohnern weniger als halb so groß ist wie Neuwied, fanden die beiden Verwaltungschefs Einig und Zimmermann in intensiven Gesprächen dennoch viele gemeinsame Themen und Herausforderungen, die beide Kommunen gleichermaßen beschäftigen. Deshalb gab es auch reichlich Anknüpfungspunkte für zukünftige Kooperationen und Erfahrungsaustausche auf Ebene der Fachämter: etwa bei den Themen Klimaanpassung der Innenstädte, Organisation und Durchführung großer Stadtfeste sowie bei gemeinsamen Jugendaustauschprogrammen. Für beide Seiten ist klar: Die gewachsene Freundschaft zwischen der Deichstadt und der Barlachstadt, die schon seit fast 40 Jahren Bestand hat, soll aktiv gepflegt und weiter lebendig gehalten werden.