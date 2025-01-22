STADT NEUWIED – NeuWie? geht jetzt in die Stadtteile

Nach großer Online-Resonanz startet die nächste Phase der Bürgerbeteiligung zur neuen Stadtentwicklungsstrategie – 14 Stadtteilwerkstätten laden zum Mitmachen ein. Rund 1.300 Menschen haben sich bereits an der Online-Beteiligung zur neuen Stadtentwicklungsstrategie beteiligt, zahlreiche weitere Bürger brachten ihre Ideen beim Auftaktforum und den thematischen Clusterwerkstätten ein. Jetzt geht der Beteiligungsprozess in die nächste Phase: Ab Dienstag, 11. August, lädt die Stadt Neuwied zu insgesamt 14 Stadtteilwerkstätten ein. Bis Mitte September macht das Planungsteam in jedem Stadtteil Station, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort über die Zukunft Neuwieds ins Gespräch zu kommen.

„Die bisherige Beteiligung hat gezeigt, dass viele Menschen ihre Stadt aktiv mitgestalten möchten. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. „Jetzt wollen wir die Diskussion dorthin bringen, wo die Menschen leben: in die Stadtteile. Dort möchten wir erfahren, was die Bürger an ihrem Wohnumfeld schätzen, wo sie Handlungsbedarf sehen und welche Ideen sie für die Zukunft haben.“

Die Stadtteilwerkstätten bilden einen wichtigen Baustein bei der Erarbeitung der neuen Stadtentwicklungsstrategie. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits viele Anregungen zu Themen wie Wohnen, Mobilität, Klima, Wirtschaft, Freizeit oder Zusammenleben gesammelt wurden, geht es nun darum, diese Erkenntnisse mit dem Blick auf die einzelnen Stadtteile zu ergänzen. Welche Orte funktionieren gut? Wo gibt es Entwicklungspotenzial? Welche Ideen können dazu beitragen, Neuwied als Ganzes weiter voranzubringen? Über diese und viele weitere Fragen möchten Verwaltung und Fachplaner mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Dabei stehen nicht fertige Konzepte im Mittelpunkt, sondern der offene Austausch. Die Erfahrungen der Menschen, die ihren Stadtteil aus dem Alltag kennen, sollen helfen, ein möglichst vollständiges Bild der Stärken, Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten Neuwieds zu zeichnen.

„Eine Stadtentwicklungsstrategie kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie gemeinsam entsteht“, betont Projektkoordinatorin Alessa Strubel. „Deshalb hoffen wir, dass sich auch in den Stadtteilwerkstätten wieder viele Menschen beteiligen. Jede Idee und jeder Hinweis hilft uns, die Weichen für die Zukunft unserer Stadt zu stellen.“ Die Teilnahme an den Stadtteilwerkstätten ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.