STADT NEUWIED – Neuwied räumt gemeinsam auf – 1.380 Teilnehmende beim World Cleanup Day in Neuwied

Plastikverpackungen auf dem Spielplatz oder Autoreifen am Wegrand – immer wieder landet Müll dort, wo er nicht hingehört. Beim World Cleanup Day am 20. September setzen sich Menschen auf der ganzen Welt dafür ein, genau das zu ändern. Auch Neuwied war mit großem Engagement dabei: Rund 1380 Teilnehmende haben im gesamten Stadtgebiet fleißig gesammelt, sortiert und aufgeräumt.

Insgesamt 31 Gruppen, davon 12 Kitas und drei Grundschulen, haben in Neuwied vom 15. bis 20. September aufgeräumt – ob auf Schulhöfen, in Parks oder entlang von Wegen und Straßen. Sie setzten damit ein starkes Zeichen für Umweltschutz und Rücksichtnahme. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“, den Servicebetrieben Neuwied (SBN) und der Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied beteiligte sich die Stadt Neuwied bereits zum siebten Mal an der internationalen Umweltaktion. Die Aktion ist Teil der städtischen Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“, die das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit öffentlichem Raum stärkt und bürgerschaftliches Engagement unterstützt.