HAUSEN-WIED – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss sowie Verkehrsunfallflucht in Hausen/Wied

Am Abend des 17. Oktober 2025 wurde der Polizei Straßenhaus durch einen aufmerksamen Mitteiler, ein offensichtlich verunfallter PKW gemeldet, der vor dem Eingang des Schwimmbandes in Hausen geparkt war. Im Rahmen des Einsatzes konnte dann der mutmaßliche Fahrzeugführer an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters angetroffen werden. Der mutmaßliche Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, sodass eine Blutentnahme auf der Dienststelle angestrebt wurde. Im Rahmen der Verbringung zur Dienststelle leistete der Beschuldigte Widerstand und wurde hierbei leicht verletzt. Die in der Nähe gelegene Unfallstelle konnte gefunden werden, der PKW wurde zur Beweissicherung abgeschleppt. Quelle Polizei