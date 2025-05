STADT NEUWIED – Neuwied räumt auf: Beim World Cleanup Day 2025 – Anmeldung zur Aktionswoche ab 1. Juni möglich

Ob in der Innenstadt, im Stadtteil oder direkt vor der eigenen Haustür: Vom 15. bis 20. September sind alle Neuwiederinnen und Neuwieder eingeladen, aktiv zu werden und ihre Umgebung von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Anlass ist der World Cleanup Day, der weltweit am 20. September zum gemeinsamen Engagement aufruft. Wer mit aufräumen möchte, meldet sich ab Sonntag, 1. Juni, ganz einfach zur Aktionswoche an.

Mitmachen können alle: Schulen, Kitas, Vereine, andere Gruppen oder auch Einzelpersonen wählen innerhalb der Aktionswoche einen Termin aus, der für sie gut passt, und suchen sich eine Fläche zum Aufräumen aus – sei es auf dem Schulhof, im Park, auf Wegen oder in Wohngebieten. Für die Organisation ist eine Anmeldung erforderlich. Die ist ab Juni auf der Webseite der Bürgerinitiative „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“ unter www.cleanup-neuwied.de möglich. Dort finden sich auch praktische Hinweise zur Durchführung. Um die Entsorgung zu erleichtern, können gesammelte Abfälle an vorher abgestimmten Sammelpunkten abgelegt werden. Die Servicebetriebe Neuwied (SBN) übernehmen die Abholung. Auf Wunsch stellen die SBN außerdem Warnwesten, Handschuhe und Greifzangen zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 800 Menschen an der Sammelaktion – ein Zeichen für das große Engagement der Neuwieder Bevölkerung. Die Organisatoren hoffen, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Gruppen und Einzelpersonen beteiligen und gemeinsam ein starkes Signal für Umweltschutz und Rücksichtnahme setzen. Dabei macht der Einsatz an der frischen Luft und in guter Gesellschaft auch noch viel Freude!

Die Stadt Neuwied beteiligt sich bereits zum siebten Mal an der internationalen Umweltaktion – gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“, den Servicebetrieben Neuwied (SBN) und in diesem Jahr erstmals auch mit der Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied. Die Aktion ist Teil der städtischen Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“, die das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit öffentlichem Raum stärkt und bürgerschaftliches Engagement unterstützt.