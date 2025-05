NEUSTADT – 24. Westerwälder Literaturtage – ABSAGE Lesung EWALD ARENZ am 01. Juni 2025

Die Veranstalter der Westerwälder Literaturtage müssen leider bekannt geben, dass die Lesung mit Ewald Arenz am 01. Juni 2025 im Bürgerhaus in Neustadt/ Wied verschoben werden muss. Der Autor gibt als Grund familiär-presönliche Gründe an. Die Veranstaltung soll möglichst zeitnah nachgeholt werden. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest. Alle bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alle Tickets, die über Ticket-Regional erworben wurden, werden auf Wunsch von der Programmleiterin zurückerstattet (Bitte schicken Sie dazu die entsprechenden Belege mitsamt Ihres Namens und der Kontonummer an: buchladen Wissen, Maarstr. 12, 57537 Wissen oder buchladenwissen@web.de) Wir bedauern die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten.