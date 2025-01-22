STADT NEUWIED – „Neuwied macht mit“ geht in die Winterpause – Letzte Veranstaltung am 21. Oktober

Kreativ, sportlich, musikalisch – aber vor allem eins: gemeinschaftlich: Seit dem Sommer hat die neue Veranstaltungsreihe „Neuwied macht mit“ den Marktplatz belebt. Im Zwei-Wochen-Rhythmus nutzten Vereine, Initiativen und Gruppen die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen und Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen einzuladen. Nach insgesamt sieben Aktionen verabschiedet sich die Reihe nun vorerst in die Winterpause – zuvor steht am Dienstag, 21. Oktober, noch eine letzte Aktion an.

Wie Neuwied mitgemacht hat

Das Spektrum der bisherigen Aktionen war breit gefächert: Von einem Aquarellkurs und Jazz über Boule, Korbball und Rätselspaß bin hin zu einem Begegnungsfest zum Thema Mut und einer Aktion der Fairtrade-Gruppen. Schon die erste Veranstaltung mit Kunst und Live-Musik hat gezeigt, wie stimmungsvoll der Marktplatz genutzt werden kann – ein Beispiel für die Atmosphäre, die sich das Stadtmarketing auch für die Zukunft wünscht.

Insgesamt kam das neue Format gut an und viele schätzten die Idee, den Marktplatz auf diese Weise zu beleben. Auch Rückmeldungen und Anregungen seitens der Vereine und der Besucherinnen und Besucher gab es – diese nimmt das Stadtmarketing gerne auf und lässt sie in die Planungen für das nächste Jahr einfließen. „Das Projekt hat großes Potenzial, muss sich aber noch stärker etablieren. Uns ist wichtig zu betonen: Wir als Stadt schaffen mit dem Marktplatz den Rahmen – lebendig wird er durch das Engagement der Vereine und Gruppen“, so Kira Röder vom Neuwieder Amt für Stadtmarketing.

Letzter Termin vor der Winterpause

Bevor „Neuwied macht mit“ in die Winterpause startet, gibt es am Dienstag, 21. Oktober, um 16 Uhr noch einmal Musik: Die Band „Joe and We“ sorgt mit akustischen Gitarren, Cajón und Gesang für ein abwechslungsreiches Programm aus Rock-, Country- und Blues-Covern.