NEUWIED – Xpert Business-Webinare – Weiterbildung für die kaufmännische Karriere

Die Kreisvolkshochschule Neuwied bietet ab dem 4. November 2025 wieder neue Xpert Business-Webinare an. Das bundeseinheitliche Kurs- und Zertifikatssystem für kaufmännische Weiterbildung vermittelt praxisnahes Wissen für Ihre berufliche Weiterentwicklung – vom Einstieg bis zum Hochschulniveau.

Von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Personalwirtschaft bis hin zu Bilanzierung und Controlling können Teilnehmende ihre Kompetenzen gezielt ausbauen. Die Kurse sind modular aufgebaut und führen Schritt für Schritt zu anerkannten Fachkraft- und Buchhalterabschlüssen. Jeder Kursbaustein kann mit einer bundesweit anerkannten Prüfung abgeschlossen werden. Die nächste Prüfung findet am 18.11.2025 statt. Im Anschluss an alle beginnenden Kurse finden immer zeitnah weitere Prüfungen statt. Alle Informationen dazu gibt es unter www.kvhs-neuwied.de oder unter 02631-347813.