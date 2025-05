STADT NEUWIED – Neuer Feierabendmarkt belebt den Marktplatz – Ab 14. Mai immer mittwochsnachmittags im 14-tägigen Rhythmus – mit regionalen Produkten, neuen Ständen und gemütlicher Atmosphäre

Der neue Marktplatz ist nicht nur optisch ein Gewinn für Neuwied – er soll auch wieder das werden, was sein Name verspricht: ein belebter Ort des Austauschs, des Genusses und des Miteinanders. Mit einem stimmungsvollen Fest wurde er kürzlich eröffnet – jetzt geht’s darum, ihn regelmäßig mit Leben zu füllen. Und genau daran arbeitet das Stadtmarketing mit Hochdruck.

Ein erster Höhepunkt steht schon kurz bevor: Am Mittwoch, 14. Mai 2025, startet der neue Feierabendmarkt auf dem Marktplatz – und ergänzt damit die bisherigen Wochenmarkttage am Dienstag und Freitag (jeweils vormittags auf dem Luisenplatz) um ein neues, attraktives Angebot am Nachmittag. Von 15 bis 19 Uhr präsentieren zehn Marktstände und zwei gastronomische Anbieter eine hochwertige Auswahl an Lebensmitteln und Spezialitäten. Der Markt findet künftig ganzjährig im Zwei-Wochen-Rhythmus statt.

Einkaufen. Verweilen. Genießen.

Im Mittelpunkt steht ganz klar die Versorgung mit frischen, regionalen Produkten – darunter Obst und Gemüse, Kuchen, frischem Fisch und Hähnchen. Auch neue Gesichter bereichern das Angebot: die beliebte Ölmühle Bertgen, ligurische Spezialitäten, frisches Brot, hausgemachte Konfitüren und Chutneys, Antipasti und sogar Snacks für Vierbeiner.

Wer seinen Einkauf mit einem kleinen Genussmoment verbinden möchte, ist ebenfalls bestens versorgt: Stephan Monzen alias „Holzkopp“ wird mit köstlichen Suppen vor Ort sein, die Deichstadtwinzer schenken regionalen Wein aus, und Sebastian Badenberg verwöhnt mit italienischen Köstlichkeiten.

Ein Angebot, das wachsen kann

„Mit 10+2 Ständen haben wir einen sehr guten Start“, findet Nathalie Schneider vom Neuwieder Stadtmarketing – und macht zugleich klar: „Ob und wie sich das Angebot künftig weiterentwickeln kann, hängt auch davon ab, wie der Markt angenommen wird.“ Deshalb der klare Appell an alle Neuwiederinnen und Neuwieder: Besuchen Sie den neuen Nachmittagsmarkt, kaufen Sie Frische ein, bleiben Sie auf ein Gespräch! Der Marktplatz lädt mit Bänken und Atmosphäre zum Verweilen ein – eine perfekte Gelegenheit, den Einkauf mit einem Austausch unter Nachbarn zu verbinden. Der neue Platz lebt – und wir laden alle ein, ein Teil davon zu sein! Foto: Stephan Eismann