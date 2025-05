NEUWIED – Gruppe 93 stellt aus

Die alle zwei Jahre im Röntgenmuseum stattfindende Ausstellung der Gruppe 93 hatte wesentlich mehr interessierte Kunstfreunde ins Kreismuseum gelockt als Sitzplätze vorhanden waren. Das zeigt, wie beliebt und bekannt die 16 Künstler sind, deren Werke bis zum 15.6.25 in der ersten Etage des Museums ausgestellt sind. Neben Landrat Hallerbach begrüßte die Vorsitzende der Gruppe `93, Frau Sybille Lenz die Gäste. Insbesondere die Mitglieder der Gruppe `93 Ulrich Christian, Marianne Dick, Helga Gans-Eichler, Lilo Jaschik, Sigrid Langert, Marie Schäfer, Daniela Schuck, Franz von Stockert, Uta Weiler und Frieda Wionzek und als Gastkünstler Sina Blum, Bettina Danne, Mario Machado und Milos Piperski.

Ein langjähriges Mitglied der Gruppe `93 ist Anfang dieses Jahres leider nach langer Krankheit gestorben. Gerhard Wienss war nicht nur Teil der Gruppe `93, er hat auch die traditionelle Jahreskunstausstellung seit Jahrzehnten mit seiner Malerei Jahr um Jahr bereichert. In Gedenken an Gerhard Wienss zeigt die Gruppe `93 in diesem Jahr noch einmal eine Auswahl seiner Werke. Das Thema der diesjährigen Ausstellung „Kontraste“ findet sich nicht nur in den jeweiligen Arbeiten der einzelnen Kunstschaffenden wieder. Es steht auch treffend für die Vielzahl an künstlerischen Techniken, die sich innerhalb der Gruppe `93 durchaus kontrastierend gegenüberstehen. So sind in der Ausstellung Malerei, Druckgrafik, Fotografie, Bildhauerei, Zeichnung. Näheres zu den Künstlerinnen und Künstlern und ihren Arbeiten hörten die Besucher dann von Museumsleiterin Frau Stein. Nach der Einführung in die Ausstellung, die musikalisch umrahmt wurde von Alexander Reffgen am Flügel und Saxophon und Ralf Grottian mit der Mundharmonika machte die Gäste und einem Rundgang, Im Anschluss begann der gesellige Teil im Foyer des Museums. (mabe) Fotos: Marlies Becker