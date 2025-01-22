STADT NEUWIED – Musikalischer Ausklang im Heimathaus – Konzertorchester Koblenz spielt am 30. Dezember im Neuwied

Zum Jahresende lädt die Stadt Neuwied noch einmal zu einem besonderen Konzertabend in die Stadthalle Heimathaus ein. Am Dienstag, 30. Dezember, gestaltet das Konzertorchester Koblenz ab 19 Uhr einen festlichen musikalischen Ausklang – zugleich die letzte Veranstaltung dieser Art in der traditionsreichen Halle, die über Jahrzehnte das kulturelle Leben der Stadt prägte. Damit lädt das Amt für Stadtmarketing nicht wie gewohnt zum Neujahrskonzert, sondern zu einem feierlichen Abschluss.

Unter der Leitung von Dirigent Christoph Engers präsentiert das Orchester ein vielseitiges Programm, das unterschiedliche musikalische Stilrichtungen miteinander verbindet. Sinfonische Blasmusik steht ebenso auf dem Programm wie festliche Märsche, irische Klänge und bekannte Melodien aus der populären Musik. Für besondere Akzente sorgen Solistin Carina Diefenthal am Englischhorn sowie die Sängerinnen Theresa Keller und Christina Wickert. Das Konzertorchester Koblenz, dessen Verein weiterhin den Namen Postmusikkapelle Koblenz e.V. trägt, wird vom Vorsitzenden Björn Schäfer geführt und blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit seiner Umbenennung im Jahr 2013 betont der heutige Name die musikalische Identität des Ensembles. Zuletzt begeisterte das Orchester unter dem Motto „Zirkus“ Hunderte Neuwieder Grundschulkinder beim Kinderkonzert im Heimathaus.

Für Konzertgänger und Kulturliebhaber bietet der Abend eine besondere Gelegenheit, das Jahr musikalisch ausklingen zu lassen. Wer noch pünktlich vor Weihnachten eine Eintrittskarte ergattern möchte, bekommt diese über www.ticket-regional.de, die angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie bei der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Telefon 02631 802 5555. Einlass zum Konzert ist ab 18.30 Uhr. Foto: Ulrike Anhamm