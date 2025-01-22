ALTENKIRCHEN – Kreisverwaltung – Geänderte Öffnungszeiten zum Jahreswechsel

Die Kreisverwaltung Altenkirchen informiert über ihre Öffnungszeiten zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel: An Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) ist die Verwaltung geschlossen. Außerdem bleibt sie am Freitag, 02.01.26, geschlossen. Das gilt auch für die KFZ-Zulassungsstelle. Das Büro der Kreiswahlleitung für die Landtagswahl ist an diesem Tag geöffnet. An den übrigen Werktagen rund um den Jahreswechsel gelten die üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Ab Montag, 12. Januar, ist die KFZ-Zulassung zudem vormittags wieder ohne vorherige Terminvereinbarung erreichbar. Für Besuche am Nachmittag werden weiterhin nur Termine vergeben (https://timeacle.com/business/index/id/1672). Foto: Schultheis/Kreisverwaltung