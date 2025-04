STADT NEUWIED – Mit der vhs Neuwied auf alle Fälle gut vorbereitet – Neue Veranstaltungsreihe „Was wäre, wenn…“ behandelt die ganze Bandbreite an Alltagsthemen

Das Leben steckt voller Überraschungen. Ständig passieren Dinge, mit denen wir im Vorhinein nicht gerechnet haben. Und auch wenn man wohl nie auf alles vorbereitet sein kann, was das Leben für einen bereithält, möchte die vhs Neuwied in ihrem neuen Veranstaltungsformat „Was wäre, wenn…“ möglichst viele verschiedene Alltagsthemen aufgreifen und Teilnehmenden praktische Tipps mit an die Hand geben. Alle Veranstaltungen der Reihe haben einen unmittelbaren Praxisbezug und geben Antworten auf Fragen, die bei Menschen in verschiedenen Phasen ihres Lebens aufkommen können. Den Anfang macht ein schwieriges, aber dafür umso wichtigeres Thema: Am 15. Mai behandelt die zentrale Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Koblenz die Frage: „Was wäre, wenn ich (digital) sexuell belästigt werde?“

In Deutschland wird mindestens jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer von sexualisierter Gewalt. Dabei geht es längst nicht nur um K.O.-Tropfen, die im Club heimlich ins Glas gemischt werden oder nächtliche Übergriffe auf dem Nachhauseweg von der Party. Auch anzügliche Kommentare, sexistische Beleidigungen oder das ungefragte Zusenden sogenannter „Dickpics“ fallen in den Bereich der sexualisierten Gewalt. Zu Taten kann es überall kommen: Zuhause, in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder online. Betroffene sind Menschen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten. Und Betroffene sind nicht immer Frauen, auch wenn sie deutlich häufiger sexuell belästigt werden als Männer. Um vor allem junge Menschen, aber auch Eltern für dieses schwierige Thema zu sensibilisieren, lädt die vhs Neuwied am Mittwoch, 15. Mai, um 18 Uhr zum Vortrag „Stärke durch Empowerment“ der zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Koblenz ein.

Weiter geht es mit Veranstaltungen zu Klima- und Technikfragen: Am 26. Mai beantwortet Bettina Niestrath von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Online-Vortrag „Mehr als nur Regen: Wasser, das man nutzen kann“ die Frage: „Was wäre, wenn ich mit Wasser Geld machen kann?“ Gleich zwei Fragen, die sich um den Umgang mit moderner Technik drehen, werden am 4. Juni in „Digitalen Alltagshelfer“-Kursen behandelt: In „Navigieren mit dem Smartphone“ steht die Frage: „Was wäre, wenn ich mich verlaufe und mit dem Smartphone den Weg finden muss?“ im Fokus. Das Kursangebot „Endlich Ordnung auf meinem Computer“ beschäftigt sich mit der Frage: „Was wäre, wenn auf meinem Computer Chaos herrscht und ich nichts mehr finde?“

Bei den Kursen aus der Reihe „Was wäre, wenn…“ handelt es sich um Einzelveranstaltungen, die in der Regel in wenigen Stunden einen kurzen Einblick in die jeweilige Thematik geben. Zudem werden praktische Ansätze vermittelt, die sich direkt im Alltag umsetzen lassen. Weitere spannende Angebote zu diversen Alltagsthemen sind bereits in Planung. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, Anmeldungen können per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, telefonisch unter 02631/802 5510, online unter www.vhs-neuwied.de oder während der Öffnungszeiten der vhs Neuwied vor Ort in der Heddesdorfer Straße 33 vorgenommen werden.