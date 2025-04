BIEBELHEIM – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 408 bei Biebelnheim.

Am 08. April 2025, gegen 19.15 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die K 7 aus Richtung Albig kommend und bog nach rechts auf die L 408 in Fahrtrichtung Biebelnheim ab. In Höhe der Autobahnauf- und -abfahrten der A 63 kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und das Fahrzeug fing Feuer. Der Unfallfahrer konnte aus dem Fahrzeug gerettet werden, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat einen Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die Unfallstelle wurde im Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle: Polizei