STADT NEUWIED – Minski im März mit fünf sehenswerten Filmhighlights – Sondervorstellung zum Internationalen Frauentag am 8. März

Urkomisch, sentimental, hochspannend oder informativ: Filme können eine immense Bandbreite an Emotionen, Themen und Darstellungsformen abbilden. Im Minski wird genau diese Vielfalt der Filmkunst allwöchentlich zelebriert. Auch im März können sich Filmfans in der Deichstadt wieder auf ein abwechslungsreiches Minski-Programm freuen.

Zum Auftakt läuft am Mittwoch, 4. März, mit „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ein Spielfilm, der auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff basiert. Der junge Joachim wird für sein Schauspielstudium überraschend an der Otto-Falkenberg-Schule in München angenommen. Bei seinem Umzug aus Norddeutschland in den tiefen Süden, wo er bei seinen exzentrischen Großeltern unterkommt, hat er jedoch einiges an Ballast im Gepäck, denn der Tod seines Bruders lastet schwer auf ihm.

Schon wenige Tage später öffnet das Minski anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag, 8. März, zu ungewohnter Zeit seine Türen. Ab 11 Uhr wird in Kooperation mit dem Arbeitskreis Internationaler Frauentag und den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Kreis Neuwied „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen!“ gezeigt. In der Doku kommen Politikerinnen, Künstlerinnen, Schauspielerinnen und Arbeiterinnen zu Wort, die über ihr Leben und ihre Tätigkeit in der ehemaligen DDR, Emanzipation und Gleichberechtigung sprechen. Für die Filmvorführung beim Minski-Special gilt ein Einheitspreis von 8 Euro. Los geht es schon um 10.30 Uhr mit einem Sektempfang.

Beim William Shakespeares „Hamlet“ handelt es sich ohne jeden Zweifel um eines der berühmtesten Theaterstücke der Welt. Seine Hintergrundgeschichte ist denkbar dramatisch, verarbeitet Shakespeare darin doch den Tod seines Sohnes Hamnet, der durch die Pest dahingerafft wurde. Am Mittwoch, 11. März, zeigt das Minski den mit zwei Golden Globes ausgezeichneten Film „Hamnet“.

Ángela und Héctor führen eine ganz normale und glückliche Beziehung. Dass Ángela gehörlos ist, schränkt die beiden in ihrem Alltag nicht ein. Doch als sie eine Tochter bekommen und die Frage nach ihrer potentiellen Gehörlosigkeit im Raum steht, ändert sich ihre Beziehungsdynamik schlagartig. „Sorda – Der Klang der Welt“ läuft am Mittwoch, 18. März, im Minski und wird mit barrierefreien SDH-Untertiteln gezeigt.

Wir leben in Zeiten andauernder humanitärer Krisen. Das wird beim Blick auf die Zustände in Flüchtlingslagern in Europa und an den Außengrenzen mehr als deutlich. Diesen unangenehmen und teilweise schwer zu ertragenden Blick wirft die Dokumentation „Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes“, die am Mittwoch, 25. März, in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Neuwied im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus im Minski gezeigt wird.

Das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie dem Filmtheaterbetrieb Weiler. Jeden Mittwochabend öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, für einen außergewöhnlichen Film. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.