HAMM – 25-jährgier Fahrzeugführer in Hamm (Sieg) unter Drogeneinfluss

Donnerstag, 19.02.2026, gegen 19:20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Hamm (Sieg), im Ahornweg, einen 25-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Quelle Polizei