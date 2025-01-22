STADT NEUWIED – Mehr als 130 angehende Lehrkräfte starten ins Berufsleben – Neuwieder Grundschulseminar begrüßt neuen Ausbildungsjahrgang

An die erste Lehrerin oder den ersten Lehrer erinnern sich die meisten Menschen ein Leben lang. Mehr als 130 angehende Grundschullehrkräfte stehen nun am Anfang eines Berufs, in dem sie Kinder in entscheidenden Jahren begleiten werden. Das Staatliche Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen Neuwied begrüßte seinen neuen Ausbildungsjahrgang. In den kommenden 18 Monaten werden die Anwärterinnen und Anwärter in ihren Fächern didaktisch-methodisch ausgebildet, sodass die entsprechenden Kompetenzen immer stärker die Planung und Durchführung des Unterrichts der angehenden Lehrkräfte kennzeichnen.

Bürgermeister Peter Jung hieß die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter bei ihrer Vereidigung willkommen. „Dass sich so viele junge Menschen für den Lehrerberuf entschieden haben, ist ein wichtiges Signal“, betonte Jung. „Gute Bildung lebt von engagierten Lehrkräften, die Wissen vermitteln, Persönlichkeiten stärken und jungen Menschen Chancen eröffnen.“

Auch für Neuwied hat das Grundschulseminar eine besondere Bedeutung und stärkt den Bildungsstandort der Stadt. Aus organisatorischen Gründen wich das Studienseminar für die Vereidigung am Freitag, 31. Juli, ausnahmsweise an die Grundschule Koblenz-Rübenach aus. Seinen Sitz hat das Grundschulseminar weiterhin in Neuwied. Foto: Teofil, Abu-Mansur