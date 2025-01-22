SPEYER – Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Speyer – Am Dienstag, 11.08.2028 kam es gegen 17:55 Uhr in der Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Demnach querte ein 49jähriger Fahrradfahrer die Landwehrstraße von links nach rechts und kollidierte mit einem PKW auf der Fahrbahn. Der 25jährige Fahrer des PKW befuhr hierbei die Landwehrstraße von der Wormser Straße kommend in Richtung Iggelheimer Straße. Der verletzte Fahrradfahrer ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs einen Unfallsachverständigen hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landwehrstraße für ca. 90 Minuten gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06232 – 137-0) mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei