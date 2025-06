STADT NEUWIED – Märchen verzaubern die Deichstadt – Stadtgalerie zeigt ab 9. Juli „Eine Reise durch die Welt der Brüder Grimm“

„Und wenn sie nicht gestorben sind …“ Die Märchen der Brüder Grimm sind lebendig – sie erzählen auch heute noch Geschichten von Mut, Magie und der Suche nach dem Glück. Zauberhaftes für Groß und Klein gibt es ab Mittwoch, 9. Juli, in der Neuwieder STADTGALERIE Mennonitenkirche zu finden. Dann tauchen Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Märchenzauber – Eine Reise durch die Welt der Brüder Grimm“ ein in die faszinierenden Welten von Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen – und den Gebrüdern Grimm.

Die neue Ausstellung in den geschichtsträchtigen Räumen der STADTGALERIE Mennonitenkirche liefert Kulturgeschichte zum Staunen: Die berühmten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm zählen heute zu den bekanntesten Werken der Weltliteratur. Sie wurden in über 200 Sprachen übersetzt und gehören seit 2005 offiziell zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Die Ausstellung für große und kleine Neugierige bietet spannende Einblicke in das Leben und Wirken von Jacob und Wilhelm Grimm, die nicht nur Märchensammler, sondern auch bedeutende Sprachforscher waren. Seltene Illustrationen, historische Buchausgaben, Porzellanfiguren und Schulbilder ergänzen die abwechslungsreiche Schau – ein lebendiger Blick in die märchenhafte Welt der Brüder Grimm. Mitveranstalter und Leihgeber ist die renommierte Brüder Grimm-Gesellschaft e. V. mit Sitz in Kassel.

Vorfreudig blickt Dr. Sabine Meinen, neue Leiterin der Neuwieder Stadtgalerie, auf die kommenden Sommerwochen voller Märchenzauber: „Zusammen mit der Brüder Grimm-Gesellschaft zeigen wir in unserer wortwörtlich märchenhaften Ausstellung vielseitige Stücke, die die bekannten Geschichten auf neue Weise erlebbar machen. Mit kleinen Mitmach-Angeboten wird die Ausstellung zu einem tollen Sommerferien-Erlebnis für die ganze Familie“.

Die Ausstellung „Märchenzauber – Eine Reise durch die Welt der Brüder Grimm“ ist vom 9. Juli bis 28. September in der STADTGALERIE Mennonitenkirche, Schloßstraße 2, zu sehen. Geöffnet ist die Galerie mittwochs bis freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr und samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.neuwied.de/galerie.