BAD KREUZNACH – Verkehrsunfall in Bad Kreuznach – Kind aus rollendem Fahrzeug gefallen

Am 27. Juni 2025, um 14:31 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, darunter ein dreijähriges Kind. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine 56jährige Frau mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht ausparken. Während des Ausparkvorgangs schnallte sich das im Fahrzeug mitfahrende Kind selbstständig ab, öffnete die hintere linke Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Die Mutter verließ daraufhin das Fahrzeug, um dem Kind zu Hilfe zu eilen, vergaß jedoch, den Automatikwählhebel in die Position „P“ zu stellen. Das Fahrzeug setzte daraufhin seine Fahrt eigenständig fort. Um das Kind vor weiteren Gefahren zu schützen, versuchte die Mutter, es aus dem Gefahrenbereich zu ziehen, wobei sie selbst mit dem linken Bein unter ein Rad des rollenden Fahrzeugs geriet und überrollt wurde. Der Pkw rollte anschließend führerlos weiter und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Mutter erlitt Verletzungen am linken Unterschenkel, das Kind am Kopf- und Knie. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Quelle Polizei