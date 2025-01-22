STADT NEUWIED – Kreuzgang Konzerte: Gerd Köster singt kölsche Krätzjen

Bei Musikliebhabern sehnsüchtig erwartet, sind sie längst kein Geheimtipp mehr: Die Kreuzgang Konzerte locken auch in diesem Jahr wieder in den stimmungsvollen Gang der Abtei Rommersdorf. Vier Abende im Mai bieten Live-Musikerlebnisse vor einzigartiger Kulisse im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Für das Konzert mit Gerd Köster gibt es noch Tickets.

Kölner Urgestein Gerd Köster präsentiert am Mittwoch, 6. Mai, sein Programm „Bla Bla & Dei dei“. Der Schauspieler und Musiker erzählt darin vom Leben in allen Facetten. Die Prämisse: „Es gibt keine normalen Menschen — es gibt nur die Menschen.“ Musikalisch verspricht der Abend Blues, Balladen und Kölsche Mundart in Form von Krätzjen. Begleitet wird Köster dabei von Pete Haaser an den Keys und dem Akkordeon sowie Pascal Pohlscheidt mit Gitarre und Gesang.

Für den Auftakt der Kreuzgang Konzerte am Montag, 4. Mai, mit den „Rambling Rovers“ gibt es noch eine allerletzte Handvoll Karten – schnell sein lohnt sich. Gänzlich ausverkauft sind der Abend mit der „Simon & Garfunkel Revival Band“ am Montag, 18. Mai, sowie der Abschluss am Mittwoch, 20. Mai, mit „Simply Unplugged“.

Infos und Tickets unter: www.neuwied.de/kreuzgang-konzerte. Ticketverkauf: Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555 und alle Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.