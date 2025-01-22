STADT NEUWIED – KiJub und Foodtrailer-Team machen vhs-Küche zur Weihnachtsbäckerei – Gemeinsames Plätzchenbacken für die Innenstadt-Grundschulen

Wer in letzter Zeit die Neuwieder vhs besucht hat, dem ist beim Gang über die Flure womöglich ein herrlicher Duft in die Nase gestiegen. Vier Tage lang haben Mitarbeitende des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJub) gemeinsam mit dem Team des Neuwieder Foodtrailers der Gesellschaft zur Förderung Beruflicher Integration (GFBI) in der VHS-Küche fleißig leckere Weihnachtsplätzchen gebacken. Nun bereits in Boxen verpackt und mit einem Weihnachtsrätsel versehen, werden die Plätzchen in der letzten Schulwoche vor den Feiertagen in allen Klassen der drei innerstädtischen Grundschulen verteilt. So sorgen die Leckereien bei den Kindern der Marienschule, Sonnenlandschule und Geschwister-Scholl-Schule für eine besinnliche Abwechslung zum Ausklang des Jahres, denn: Bei der Gemeinschaftsaktion geht es um mehr als nur Genuss. Sie schafft Begegnungen, stärkt die Integration und sorgt in den Schulklassen für einen ausgelassenen Moment des Miteinanders.

Beim Foodtrailer Neuwied handelt es sich um ein kofinanziertes Landesprojekt, welches in der Deichstadt von der GFBI GmbH durchgeführt wird. Gefördert wird es durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz. Auch das Jobcenter des Landkreises Neuwied beteiligt sich an der Finanzierung des Projekts, weist Klientinnen und Klienten als Teilnehmende zu und begleitet deren Integrationsprozess im Projekt.