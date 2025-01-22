ALTENKIRCHEN – Die Literaturwerkstatt trifft sich nach wie vor im Haus Felsenkeller.

Die monatlichen Treffen der Literaturwerkstatt Altenkirchen haben Tradition im Haus Felsenkeller und bieten Schreibenden die Möglichkeit, die Arbeit an eigenen Texten miteinander zu besprechen und zu bedenken. Dieser Austausch erweitert die eigenen Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten. Zudem lässt sich so einiges über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen.

Die Treffen widmen sich unterschiedlichen Mottos, es bleibt aber auch immer genügend Raum eigene, andere Themen und Ideen zu bearbeiten. In diesem Halbjahr befassen wir uns mit „Märchen“, „Perspektivwechsel“, „Text mit exakt 50 Worten“, „Gedicht“, „Kolumne“ und „Science-Fiction“.

Über die reine Textarbeit hinaus, werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen. Man darf also dabei sein, seine Ideen einbringen und neugierig sein. Wer sich also mit seiner eigenen Lust zu schreiben beschäftigen möchte, neue Ausdrucksfähigkeiten kennenlernen und sich mit Literaturformen beschäftigen will – vielleicht sogar den eigenen Stil entdecken möchte – ist hier genau richtig.

Jeden 1. Mittwoch im Monat, vom 07.01. – 03.06., immer von 19:30 – 22 Uhr finden die Treffen statt. Gegen eine Gebühr von 2,50 € pro Termin kann man dabei sein.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.