STADT NEUWIED – Ingewahrsamnahme nach Platzverweis in Neuwied

Der polizeilichen Fußstreife auf dem Deichstadtfest wurde am 11.07.2026 gegen 23:55 Uhr eine Auseinandersetzung vor der Gaststätte „Hopfenblüte“ gemeldet. Bei der Überprüfung konnten zwei Verantwortliche ermittelt werden. Sie erhielten einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände. Wenige Minuten später konnte der 28-jährige Verantwortliche erneut auf dem Gelände festgestellt werden. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Quelle: Polizei