STADT NEUWIED – Handwerk mit Haltung – seit 90 Jahren – Die Stadt gratuliert der Winn GmbH Bedachung und Gerüstbau zum Firmenjubiläum – und würdigt das Engagement von Ralf Winn für seinen Berufsstand

Eine starke Hand für das Handwerk: Oberbürgermeister Jan Einig und Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz haben Ralf Winn zum 90-jährigen Bestehen der Winn GmbH gratuliert. Beim Besuch im Gewerbegebiet Distelfeld kamen sie mit Geschäftsführer des Dachdeckerbetriebs ins Gespräch – über die Entwicklung seines Unternehmens, die Bedeutung des Handwerks und aktuelle Herausforderungen der Branche.

„Die Winn GmbH Bedachung und Gerüstbau ist ein echtes Neuwieder Original. Solche Betriebe sind das Rückgrat unserer lokalen Wirtschaft“, betonte OB Jan Einig und dankte Ralf Winn für sein Engagement – „nicht nur für seinen eigenen Betrieb, sondern auch für das Handwerk insgesamt.“

Tatsächlich ist der Firmenchef weit über die Betriebsleitung hinaus aktiv: Als Obermeister der Dachdeckerinnung und Kreishandwerksmeister im Kreis Neuwied – zuvor bereits als Lehrlingswart – setzt sich Winn mit viel Herzblut für seinen Berufsstand ein. Insgesamt gehören der Innung 32 Dachdeckerbetriebe an.

Die Erfolgsgeschichte der Winn GmbH begann 1935: Dachdeckermeister Peter Winn, Großvater des heutigen Geschäftsführers, kam aus dem Hunsrück nach Neuwied und ließ das Unternehmen bei der Handwerkskammer Koblenz eintragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg florierte das Handwerk, in den 1970er-Jahren wandelte Sohn Reinhold die Firma in eine GmbH um. Seit nunmehr zwölf Jahren führt Ralf Winn den Familienbetrieb im Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld, zuvor war das Unternehmen in Oberbieber und vormals in der Innenstadt ansässig.

Die Winn GmbH steht für fachlich hochwertige Arbeit bei Projekten wie Altenheimen, Krankenhäusern oder der denkmalgerechten Sanierung der Oberbieberer Dorfkirche. Auch im Bereich privater Wohnhäuser ist der Betrieb bekannt für seine Innovationsfreude und sorgfältige Beratung. Heute ist Ralf Winn vor allem als Gutachter in der Baubegleitung gefragt – seine jahrzehntelange Erfahrung macht ihn zu einem geschätzten Experten auf Baustellen in der ganzen Region.

„Ein Unternehmen über drei Generationen hinweg erfolgreich zu führen, verdient größten Respekt“, so Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz. „Die Firma Winn ist ein echtes Urgestein in Neuwied – fachlich stark, regional verwurzelt und mit einem offenen Ohr für die Herausforderungen der Zukunft.“

Foto: OB Jan Einig (links) und Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz gratulieren Ralf Winn zum 90-jährigen Bestehen seines Traditionsbetriebs. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh