ASBACH – FW VG Asbach – Start in der Feuerwehr – 14 neue Mitglieder absolvieren Einführungslehrgang

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Einführungslehrgangs beginnt für 14 neue Mitglieder der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Asbach der Einstieg in die Grundausbildung. Eine Frau und

dreizehn Männer legten damit den Grundstein für ihren aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Lehrgang vermittelte eine solide theoretische Basis zu Struktur und Organisation des Feuerwehrwesens. Neben einem Überblick über die verschiedenen Stationen der Ausbildung standen auch rechtliche Rahmenbedingungen im Einsatz, Verhaltensregeln bei Fahrten mit Sonderrechten sowie der richtige Umgang mit Medien auf dem Lehrplan.

Ein besonderes Augenmerk lag zudem auf den Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Feuerwehr, inklusive Spezialisierungen und weiterführenden Qualifikationen. Ergänzt wurde dies durch eine Einführung in die Technik und Ausstattung der neun Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde, sowie eine Vorstellung der unterschiedlichen Einsatzfahrzeuge.

Am zweiten Lehrgangstag rückte die Praxis in den Vordergrund. In Kleingruppen durchliefen die Teilnehmer verschiedene Stationen, bei denen unter anderem der Aufbau einer Wasserversorgung, grundlegende Techniken der Brandbekämpfung, der korrekte Umgang mit Schläuchen und Armaturen sowie der sichere Einsatz von Steckleitern geübt wurden. Auch die wichtigsten Feuerwehrknoten wurden intensiv trainiert.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Bereich der technischen Hilfeleistung. Anhand eines Rüstwagens wurden Einsatzabläufe und Ausrüstung praxisnah demonstriert. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in Spezialfahrzeuge, um die breite Aufgabenvielfalt der Feuerwehr kennenzulernen.

Der Einführungslehrgang soll den neuen Mitgliedern das nötige Basiswissen an die Hand geben, um in die weitere Ausbildung innerhalb ihrer Einheiten sowie bei den Lehrgängen in der Kreisausbildung einzusteigen. Einige der Absolventen werden schon bald den nächsten Schritt mit der Grundausbildung auf Kreisebene gehen.

Wehrleiter Arnold Schücke zeigte sich erfreut über das große Engagement und lobte die Bereitschaft der Teilnehmenden, sich ehrenamtlich für die Sicherheit der Bevölkerung einzusetzen. Seinen Dank richtete er auch an das Ausbilderteam, das mit viel Fachwissen und Engagement den Lehrgang ermöglicht hat. Text und Foto: VG FW Asbach