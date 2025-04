STADT NEUWIED – Generationenkino Neuwied verbindet Jung und Alt – Veranstaltungsreihe zeigt am 8. April „Ironie des Lebens“

Wer in Neuwied in den Austausch mit Menschen unterschiedlichen Alters kommen möchte, dem bietet das „Generationenkino“ einen idealen Rahmen. Bei der etwas anderen Filmveranstaltung finden Jung und Alt (und alle dazwischen) zusammen, um sich gut zu unterhalten, Kontakte zu knüpfen und mit Bedacht ausgewählte Filme anzuschauen. Denn die „Filmreihe mit Herz“ des städtischen Seniorenbeirats und des Filmtheaterbetriebs Weiler zeigt ein Programm, das Menschen jeden Alters anspricht – das nächste Mal am Dienstag, 8. April.

Eine weitere Besonderheit: Vor Vorführungsbeginn gibt es bei Kaffee und Kuchen Zeit und Raum für generationenübergreifende Gespräche. Die große Resonanz spricht für das Konzept. Rund 80 Kinobesucher kamen zur Aufführung im März. „Wir sind ganz begeistert, dass wieder so viele Neuwiederinnen und Neuwieder der Einladung gefolgt sind. Und das trotz des Termins während der Karnevalstage. Schön, dass das Interesse am Austausch so groß ist und die Filmauswahl gut ankommt“, freut sich Brigitte Neumann, Vorsitzende des Seniorenbeirats.

Die nächste Chance bietet sich bereits am Dienstag, 8. April. Dann beleuchtet die deutsche Tragikomödie „Ironie des Lebens“ ebendiese eindrucksvoll. Der 67-Jährige Edgar ist ein erfolgreicher Comedian, der sich in seiner Bühnenshow über die Facetten des Älterwerdens lustig macht. Doch hinter der lustigen Fassade lauern Einsamkeit und Sinnlosigkeit. Dann der Einschnitt: Nach 25 Jahren sucht seine Ex-Frau Eva ihn auf. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt und möchte sich nicht dagegen behandeln lassen. Die beiden beginnen, sich wieder anzunähern, und Eva begleitet Edgar auf seiner Comedy-Tour durch Deutschland. Diese Reise bringt Edgar zu sich selbst zurück. Ein emotionaler Trip – wild, lustig und berührend!

Einlass zum Generationenkino im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, ist ab 15 Uhr, der Film beginnt eine Stunde später. Wie gewohnt gibt es beim geselligen Zusammensein vor Filmstart Kaffee und Kuchen. Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich, bis spätestens drei Tage vor der Veranstaltung online unter www.kinoneuwied.de oder an den Kinokassen im Metropol- und Schauburg-Kino. Der Eintritt beträgt 12 Euro, Kaffee und Kuchen sind im Preis enthalten.