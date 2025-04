FLAMMERSFELD – 33 frisch ausgebildete Kinderersthelfer an der Grundschule Flammersfeld

Die Grundschule Flammersfeld freut sich über 33 frisch ausgebildete Kinderersthelfer an ihrer Schule. An drei Tagen wurden die 4. Klassen von Holger Mies (Notfallsanitäter, DRK) und Harald Pietsch (Facharzt für Allgemeinmedizin) in Erster Hilfe geschult. Themen waren unter anderem das Absetzen eines Notrufs und Maßnahmen bei Verletzungen mit dem Anlegen von Verbänden (Handverband, Ellenbogenverband, Kopfverband, Druckverband). Wie hilft man bei Verbrennungen und Vergiftungen, sowie die Durchführung der stabilen Seitenlage und der Herz-Lungen-Wiederbelebung gehörten zu den Inhalten des Kurses.

Die Ausbildung zum Kinderersthelfer gehört an der Grundschule Flammersfeld seit vielen Jahren zum festen Bestandteil der externen Angebote für die 4. Klassen. Das Projekt, dass nur von Harald Pietsch und Holger Mies angeboten wird, gibt es seit 1998 in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammerfeld. In den 27 Jahren, wurden bis heute 112 Kurse durchgeführt und 2705 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Zum Abschluss erhielten alle Schülerinnen und Schüler eine Urkunde. Die spielerische Abschlussprüfung mit dem von Holger Mies entwickeltem Brettspiel „Kleiner Ersthelfer“ folgt in der nächsten Woche. Foto: GS Flammersfeld/Mies