STADT NEUWIED – Gemeinsam für eine gute Kindertagesbetreuung – Neuwieder Stadtelternausschuss wählt engagierten Vorstand

Die Stimme der Eltern wird in der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied gehört. Der Stadtelternausschuss hat sich in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich auf den Weg gemacht, gemeinsam mit der Stadt die Interessen der Kita-Familien zu stärken. Mit ersten Erfolgen – das zeigt der Arbeitsbericht des bisherigen Ausschusses beim Treffen zur Neuwahl deutlich. Der Stadtelternausschuss versteht sich dabei als Dialogpartner, Interessenvertretung und Brückenbauer zwischen Eltern, Kommune, Trägern und Politik. Nun wählte das Gremium einen neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre.

Künftig engagieren sich Tanja Christ, Nadine Lambio, Hiba Tul Aqsa-Khawaja, Julia Klippel, Eman Reslan-Alhabata, Sascha Acker, Matthias Gröber und Dennis Wiest. Darüber hinaus konnten Matthias Gröber und Nemen Tarakci erneut als Delegierte für den Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz gewonnen werden. Als Ersatzdelegierte entsendet Neuwied Hiba Tul Aqsa-Khawajaund Sascha Acker. Ein starkes Ergebnis für die Elternvertretung der Neuwieder Kitas und ein weiterer wichtiger Schritt für ein noch junges, aber hoch motiviertes Gremium.

Im Rückblick wurden zentrale Abschnitte der Bedarfsplanung 2025 vorgestellt und eingeordnet. Bürgermeister Peter Jung und Sammy Labidi, Abteilungsleiter Kindertagesbetreuung, berichteten über Aktuelles wie Kita-Ausbau, Personalfinanzierung und den Planungen im Bereich der Ganztagsschulen. Ein Schwerpunkt des Abends lag auf der Vorstellung kommender Entwicklungen. Die Stadt befindet sich auf dem Weg zu einer zentralen Kitaplatzvergabe, um Bedarfe besser zu steuern und mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen.

Der Ausschuss rief die Eltern ausdrücklich auf, weiterhin neue Ideen einzubringen. Shermina Tugcu vom Stadtjugendamt betonte: „Eins ist klar: Gute Qualität in der Kita kann nur in gemeinsamer Verantwortung entstehen.“ Sie erklärte, dass diese Zusammenarbeit kooperativ und auf Augenhöhe stattfinden müsse – ein zentrales Qualitätsmerkmal der Kindertagesbetreuung in Neuwied. Von der aktiven Mitarbeit der Eltern profitierten nicht nur die Familien, sondern auch Kommune und Träger. Der Abend bewies, wie lebendig und konstruktiv die Elternvertretung in Neuwied geworden ist: Mit einem starken neuen Vorstand, klaren Zielen und deutlichem Bekenntnis zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Kita-Landschaft. Foto: Shermina Tugcu.