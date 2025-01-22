Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott

von

ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott

Am Montag, 08. Dezember 2025, findet im Waldpavillon Rott eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19.30 Uhr

  1. Personalangelegenheiten
  2. Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn 20:00 Uhr

  1. Bestätigung einer Eilentscheidung – Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2026 für die Sanierung des Backes und Umgestaltung des Außenbereiches sowie Erweiterung des bestehenden Dorferneuerungskonzeptes
  2. Forstwirtschaftsplan 2026
  3. Verschiedenes
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Einwohnerfragestunde

Martin Spies, Ortsbürgermeister

 

Beitrag teilen