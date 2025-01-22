ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott
Am Montag, 08. Dezember 2025, findet im Waldpavillon Rott eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19.30 Uhr
- Personalangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
Öffentliche Sitzung, Beginn 20:00 Uhr
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2026 für die Sanierung des Backes und Umgestaltung des Außenbereiches sowie Erweiterung des bestehenden Dorferneuerungskonzeptes
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Martin Spies, Ortsbürgermeister