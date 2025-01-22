ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott

Am Montag, 08. Dezember 2025, findet im Waldpavillon Rott eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19.30 Uhr

Personalangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn 20:00 Uhr

Bestätigung einer Eilentscheidung – Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2026 für die Sanierung des Backes und Umgestaltung des Außenbereiches sowie Erweiterung des bestehenden Dorferneuerungskonzeptes Forstwirtschaftsplan 2026 Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Martin Spies, Ortsbürgermeister