STADT NEUWIED – Ganztag im Blick – Stadt lädt zu Informationsabend über neue Angebote an Grundschulen ein

Der Bedarf an ganztägiger Betreuung steigt – zugleich verpflichtet das Ganztagsförderungsgesetz die Kommunen ab 2026 dazu, entsprechende Plätze bereitzustellen. Neuwied hat den Weg längst eingeschlagen und will sein Angebot deutlich ausbauen. Das ist dringend notwendig: Mit einem Kinder- und Jugendarmutsanteil von rund 20 Prozent liegt die Deichstadt über dem Durchschnitt. Neue Ganztagsmodelle sollen daher nicht nur der wachsenden Nachfrage der Familien gerecht werden, sondern vor allem mehr Bildungschancen eröffnen.

Aktuell verfügen vier der zwölf Neuwieder Grundschulen über ein Ganztagsangebot. Im kommenden Jahr soll auch die Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg ein sogenanntes Angebotsmodell einführen. Dessen Teilnahme ist freiwillig: Eltern entscheiden selbst, ob ihre Kinder den ganzen Tag betreut werden oder wie bisher ausschließlich den Vormittagsunterricht besuchen.

Um über Ziele, Möglichkeiten und Chancen des Ganztags zu informieren, laden Bürgermeister Peter Jung und Sandra Thannhäuser, Leiterin des Amtes für Schule und Sport, am Dienstag, 2. Dezember, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Veranstaltung ins Heimathaus ein. Unter dem Motto „Mehr Zeit zum Lernen und Leben – das Ganztagsförderungsgesetz als Chance für unsere Kinder“ richtet sich die Veranstaltung an Eltern, Lehrkräfte sowie Bürgerinnen und Bürger, die sich ein umfassendes Bild verschaffen möchten.

Nach einem Impuksvortrag von Sandra Thannhäuser folgt eine Podiumsdiskussion. Auf dem Podium sitzen zwei Schulleiter, ein Elternvertreter der Grundschule Heddesdorfer Berg, Bernhard Fuchs als Leiter des Jugendamtes sowie Tobias Klag vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz. Im Anschluss besteht Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen. Auch Bürgermeister Peter Jung steht für Gespräche zur Verfügung.