KIRCHEN – Kita aus Kirchen (Sieg) holt Zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis 2025 – Kita St. Nikolaus erhält 15.000 Euro in der Kategorie „Kita des Jahres“

„Wenn wir gewinnen, dann würde ich ein ganz tolles Fest machen mit einer riesigen Achterbahn“, wünscht sich ein Kind der Kita St. Nikolaus und das könnte bald Wirklichkeit werden. Denn die Kita wurde am Donnerstagabend in Berlin mit dem Deutschen Kita-Preis 2025 ausgezeichnet. Die Einrichtung aus Kirchen (Sieg) hat den Zweiten Platz in der Kategorie „Kita des Jahres“ belegt. Nun darf sich die Einrichtung über ein Preisgeld von 15.000 Euro freuen. Überzeugt hat die Jury, wie engagiert das Team die Kinderrechte in den Kita-Alltag übersetzt. Im Mäuseparlament können die Kinder über Speiseplan, Raumgestaltung oder Projektideen entscheiden. Und eine Kinderverfassung, in der Kinder, Fachkräfte sowie Familien verbindliche Regeln festlegen, ist Teil des pädagogischen Konzepts. Sensibel binden die Fachkräfte die soziale und kulturelle Vielfalt der Kinder ein. Um die Familien in Kirchen passgenau zu unterstützen, ist das Team über die Kita hinaus vernetzt. Die Einrichtung arbeitet eng mit einem Familienzentrum, einer Kita-Sozialarbeiterin und einer Netzwerkerin, die alle Anliegen aus den städtischen Kitas koordiniert, zusammen. Zukunftsweisend setzt die Kita zudem digitale Medien im Alltag ein. Mit dem Tablet wird zu wichtigen Fragen recherchiert. Die Kinder lernen hier von Anfang an, digitale Hilfsmittel sinnvoll zu nutzen. Die Fachkräfte verstehen sich dabei immer als Mitlernende.

„Die Arbeit unserer Kitas ist von unschätzbarem Wert – sie sind Orte, an denen Kinder Vertrauen, Empathie und soziale Stärke gewinnen. Der Deutsche Kita-Preis zeigt eindrucksvoll, welch herausragende Konzepte Fachkräfte, Initiativen und Träger jeden Tag entwickeln, damit Kinder mit Freude und Neugier die Welt entdecken können. Absehbar sinkende Kinderzahlen sind auch eine Chance für mehr Qualität: Die sogenannte demografische Rendite ermöglicht mehr Fachkräfte pro Kind, kleinere Gruppen und mehr individuelle Förderung. Diese Qualitätssprünge müssen wir nutzen – und zugleich dort mehr Kitaplätze schaffen, wo Familien besonders viel Unterstützung brauchen. Denn jedes Kind in Deutschland verdient die besten Startchancen“, sagte Bundesbildungsministerin Karin Prien in ihrer Eröffnungsrede.

„Die Finalisten und Preisträger des Deutschen Kita-Preises machen deutlich: Gute Bildung von Anfang an ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Professionalität, Zusammenarbeit und dem unerschütterlichen Glauben an die Entwicklung eines jeden Kindes. Damit solche herausragenden Beispiele überall Realität werden, braucht es langfristige Strukturen: ein dauerhaft verankertes Qualitätsentwicklungsgesetz und gezielte Unterstützung auch für Kitas in herausfordernden Lagen. Denn, Investitionen in die frühe Bildung sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft“, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

Der Deutsche Kita-Preis wird jährlich vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) zusammen mit weiteren Partnern vergeben. Die Preisverleihung fand im festlichen Rahmen statt, moderiert von Barbara Schöneberger und musikalisch begleitet von der Al-Farabi Musikakademie. Knapp 600 Einrichtungen und Bündnisse haben sich um die Auszeichnung beworben.

Das sind die weiteren Preisträger des Deutschen Kita-Preises 2025

Der erste Platz in der Kategorie „Kita des Jahres“ ging an die Inklusive Kita Unkel aus Rheinland-Pfalz. In der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ belegten die Präventionsketten im Landkreis Peine aus Niedersachsen den ersten Platz. Kita und Bündnis erhielten jeweils ein Preisgeld von 25.000 Euro. Alle weiteren Preisträger werden unter www.deutscher-kita-preis.de vorgestellt.