STADT NEUWIED – Frischer Wind an zwei Neuwieder Grundschulen – Neue Schulleitungen an der Friedrich-Ebert- und der Margaretenschule

Die Neuwieder Schullandschaft bekommt personellen Zuwachs in leitender Funktion: Sowohl an der Friedrich-Ebert-Schule Oberbieber als auch an der Margaretenschule übernehmen erfahrene Pädagogen die Schulleitung und setzen damit neue Impulse für die schulische Entwicklung.

An der Friedrich-Ebert-Schule freut sich das Kollegium über die Ernennung von Jörg Pfeifer zum neuen Schulleiter. Er bringt umfassende Leitungserfahrung mit: Von 2007 bis April 2025 leitete er eine Ganztagsschule in Betzdorf. Über viele Jahre hat er die Schule dort mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und pädagogischem Feingefühl geführt.

Auch an der Margaretenschule gibt es eine Veränderung an der Spitze: Sebastian Krings, der fast 13 Jahre lang die Maria-Goretti-Schule in Heimbach-Weis leitete, hat zum 1. Mai offiziell die Leitung der Margaretenschule übernommen. Bereits seit dem vergangenen Schuljahr war er kommissarisch dort tätig. Krings zieht ein positives Fazit seiner bisherigen Zeit an der Margaretenschule: „Von Anfang an bin ich hier allseits offen und herzlich aufgenommen worden und habe mich bei meiner Arbeit sehr wohl gefühlt“, so Krings.

Die Stadt Neuwied wünscht beiden Schulleitern einen erfolgreichen Start in ihrer neuen Aufgabe.