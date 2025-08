HACHENBURG – Neuer Veranstaltungskalender der Hachenburger KulturZeit erschienen

Hier wird jeder fündig: Mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender startet die Hachenburger KulturZeit in die zweite Jahreshälfte – abwechslungsreich wie immer und stets für Überraschungen gut. Von Kabarett und Comedy über Musik und Magie bis hin zu außergewöhnlichen Projekten bietet das Programm Raum für Begegnung, Humor, Reflexion und Dialog. „In einer Welt, in der vieles digital und schnell geworden ist, schaffen kulturelle Veranstaltungen etwas Kostbares:

Augenblicke des echten Miteinanders.“, so Kulturreferentin Beate Macht. Ihr Ziel: ein Programm, in dem sich jeder wiederfinden kann. „Hier kommen Menschen zusammen. Da wird gelacht, nachgedacht und vielleicht auch geschwiegen – aber nie allein.“, betont Macht. Auch Stadtbürgermeister Stefan Leukel betont die verbindende Kraft der Kulturarbeit: „Sie sorgt für Begegnungen und einen lebendigen Austausch zwischen den Menschen in unserer Stadt und der gesamten Verbandsgemeinde.“ „In Zeiten der Digitalisierung ist unsere Kulturarbeit wichtiger denn je: Sie stärkt den Zusammenhalt – und bringt Menschlichkeit dorthin, wo Algorithmen allein nicht reichen.“, ergänzt die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, Gabriele Greis. Für Beate Macht sind direkte Dialoge – ohne trennenden Bildschirm – ein besonderes Anliegen, denn „gerade in einer digitalisierten Welt, in der vieles mit einem Klick erreichbar scheint, brauchen wir Räume, in denen echte Begegnung möglich bleibt. Kultur schafft genau solche Räume. Sie gibt Wärme, Orientierung und Identität. Wenn Technologie uns schneller macht, dann sorgt Kultur dafür, dass wir uns dabei nicht verlieren. Sie ist kein Gegenpol zur Digitalisierung, sondern ein wertvoller Begleiter – kreativ, verbindend und voller Menschlichkeit.“

Die KulturZeit lädt ein zu einem abwechslungsreichen Programm, das genau solche Räume schaffen will. Den Auftakt am 14. August Jules Atlas, in der Reihe Treffpunkt Alter Markt. Mit seinen berührenden Songs, zeichnet er ein vielschichtiges Bild davon, wie es sich anfühlt mit Mitte-Zwanzig auf der Suche nach Verbundenheit und Sinn zu sein. Mal glücklich, mal sehnsüchtig, mal planlos.

Am 6. September gibt Serhat Dogan einem Einblick in seine alltäglichen Erfahrungen als Türke in Deutschland – und zeigt dabei, dass Humor Brücken zwischen verschiedenen Kulturen schlagen kann. Am 19. September findet für Schulklassen die erste GagFactory in der Westerwald-Brauerei statt, bei der Schüler mittels Interviews durch Comedians unterschiedliche Firmenkulturen und -philosophien heimischer Unternehmen kennenlernen können. Nach dem großen Erfolg der Premiere vor zwei Jahren, stellt die Überraschungsveranstaltung Exciting Places am Samstag, den 20. September – ebenfalls in der Westerwald-Brauerei – das kulturelle Highlight des Jahres dar.

Comedy, Live-Musik, Magie und vieles mehr kann man in den außergewöhnlichen und intimen Räumen der Brauerei erleben – stimmungsvoll in Szene gesetzt durch Licht und Atmosphäre. Das beliebte Harmonika-Treffen, zu dem es Spieler und Liebhaber aus ganz Deutschland zieht, findet am 12. Oktober erneut in Zusammenarbeit mit den HaKiJus statt. In die komplizierte Welt der Frauenlogik bringt Beziehungsexpertin Nina Deissler am 18. Oktober etwas Licht. Humorvoll verpackt, gibt sie als Beziehungscoach Tipps und Denkanstöße fürs Liebesleben – unabhängig vom Beziehungsstatus. Nachdem La Signora im April als zweifache Sonnenkönigin eine erstklassige Show lieferte – betritt nun ihre größte Konkurrenz die Bühne: René Sydow, der Sonnenkönig von 2025. Unterstützung erhält er von Christian Miedreich. Zusammen präsentieren sie am 15. November in ihrem ersten gemeinsamen Programm ein politisches Kabarett mit deutscher Gründlichkeit. Den Abschluss bildet Anna Mateur mit ihrem „Worst of“, musikalisch begleitet von Samuel Halscheidt und Kim Efert. Mit ihrem beeindruckenden Stimmvolumen stellt sie alles andere in den Schatten und zeigt eindrucksvoll: Ihre Show ist Sonder-Kunst.

Komplettiert wird der Veranstaltungskalender der Hachenburger KulturZeit wie immer durch örtliche Vereine und Initiativen – von Lesungen, Vorträgen über Konzerte, Diashows und Museumsfeste.

Angesichts des Kulturprogramms geht Beate Machts Dank einmal mehr an das treue und aufgeschlossene Hachenburger Publikum sowie an die Sponsoren Rhenag, Westerwald-Brauerei, Birkenhof Brennerei, Lotto RLP, Westerwald Bank, Sparkasse Westerwald-Sieg, Naspa, La Vialla und den Kultursommer RLP, ohne die das Veranstaltungsprogramm nur halb so umfangreich wäre. Der Dank geht auch an die Werbeagentur Einblick, die auch diesen Veranstaltungskalender zusammen mit der KulturZeit gestaltet hat. Ebenso würdigte Macht das Vertrauen und die Unterstützung der politischen Gremien, den Bauhof und natürlich ihr Team, ohne welches diese Vielzahl an hochkarätigen Veranstaltungen gar nicht möglich wäre.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich Karten unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und bei ticket-regional.de sichern. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.