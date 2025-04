STADT NEUWIED – Freie Fahrt für kleine Künstler bei „Malen statt zahlen“ – Malaktion zur Osterkirmes: Bilder mitbringen – Fahrchips bekommen

Blinkende Autoscooter, nostalgische Karussells, lachende Kinderstimmen und süßlicher Duft in der Luft: Das ist Kirmes! Die traditionelle Neuwieder Osterkirmes steht kurz bevor und verspricht in diesem Jahr nicht nur Fahrgeschäfte Automaten und das erste Mal ein Riesenrad, sondern auch ein kreatives Highlight für die kleinen Gäste. Von Freitag, 11. bis Dienstag, 22. April, wird auf der Heddesdorfer Kirmeswiese wieder gefeiert. Kinder können sich auf eine ganz besondere neue Aktion freuen: „Malen statt zahlen“ verspricht kostenlose Fahrten mit dem Lieblingsfahrgeschäft für alle, die ein selbstgemaltes Kirmes-Bild einreichen.

Erstmalig bietet die Stadt Neuwied zusammen mit dem Veranstalter „Julius Meyer und Sohn OHG“ eine kreative Mitmachaktion für alle Kita- und Grundschulkinder an. Am Samstag, 12. April, sind die kleinen Künstler eingeladen, ein selbstgemaltes Bild rund ums Thema „Kirmes“ mitzubringen. Ob bunte Fahrgeschäfte, lustige Clowns oder ein aufregendes Feuerwerk – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Von 14 bis 16 Uhr, direkt nach der Eröffnungsrede, kann der kirmesbegeisterte Nachwuchs seine Kunstwerke an der Bühne neben dem Haupteingang der Kirmeswiese abgeben. Als Belohnung für ihre Kreativität erhalten die Kinder dann von Oberbürgermeister Jan Einig Fahrchips, die sie für ein Fahrgeschäft auf der Kirmes einlösen können. So wird der Kirmesbesuch für die jungen Teilnehmer zu einem ganz besonderen Erlebnis.

„Wir freuen uns sehr, den Kindern mit der Aktion „Malen statt zahlen“ eine kreative Möglichkeit zu bieten, sich am Kirmesgeschehen zu beteiligen. Gleichzeitig ist es eine tolle Gelegenheit, die Osterkirmes für die ganze Familie noch erlebenswerter zu gestalten“, erklärt Veranstalter Herbert Meyer von Julius Meyer und Sohn OHG. „Alle Familien sind herzlich eingeladen, mit ihren Kindern teilzunehmen und die Osterkirmes in Neuwied noch bunter und kreativer zu erleben“, ruft Oberbürgermeister Jan Einig die kleinen Neuwiederinnen und Neuwieder zum Mitmachen auf.

Die Kirmes hat täglich geöffnet – bis auf Karfreitag, da bleibt geschlossen. Sonn- und feiertags beginnt der Kirmesspaß um 12 Uhr, wochentags ab 14 Uhr.