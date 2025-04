BASSENHEIM – Verkehrsunfall auf der L 98 bei Bassenheim – fünf Personen schwer verletzt

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr die 68-jährige Unfallverursacherin, aus der VGV Weißenthurm, mit ihrem PKW, die L 98 von Koblenz in Richtung Bassenheim. Eine 52-jährige, ebenfalls aus der VGV Weißenthurm, befuhr die L 98 aus Richtung Bassenheim in Richtung Koblenz. Die Unfallverursacherin kam auf einer Geraden auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit dem PKW der 52-jährigen. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich insgesamt drei Insassen, die teilweise eingeklemmt und von der Feuerwehr Bassenheim mit schwerem Gerät gerettet werden mussten. In dem anderen Fahrzeug befanden sich zwei Personen, die durch den Verkehrsunfall verletzt wurden. Die fünf Beteiligten sind alle teilweise schwer verletzt und nicht ansprechbar und wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bisher nichts weiter bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein Hund verletzt, der sich in einem der Fahrzeuge befand. Dieser wurde durch die Tierrettung Mayen in eine Tierklinik gebracht. Um die Unfallursache zu ermitteln, wurde der Unfallaufnahmeteam der Polizei Koblenz hinzugezogen. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen, der Notarzt, die Feuerwehr Bassenheim, die Polizeiinspektion Andernach und Koblenz sowie die Tierrettung Mayen. Quelle: Polizei