STADT NEUWIED – Dem Vulkanismus in der Osteifel auf der Spur – Neuwieder Tourist-Information bietet am 4. Mai brandneue Wanderung und bewährten Führungsklassiker an

„Ein heißes Erlebnis“ verspricht die Neuwieder Tourist-Information allen Wanderfreudigen bei der neuesten Ergänzung ihres umfangreichen Führungs- und Wanderangebots in der Deichstadt. Dabei ist der Name durchaus Programm, denn das Thema der rund zweieinhalb Stunden langen geführten Wanderung lautet Vulkanismus. Auch wenn der letzte Vulkanausbruch in der Osteifel mittlerweile stolze 13.000 Jahre her ist, ist die Landschaft bis hinein ins Neuwieder Becken noch immer tief vom Vulkanismus gezeichnet. Das reiche Vorkommen an vulkanischem Bimsgestein machte Neuwied zu einem überregional bedeutsamen Industriestandort in der Mauersteinherstellung. Und auch wenn heute kaum etwas von vulkanischen Aktivitäten spürbar ist, halten Wissenschaftler weitere Ausbrüche in der ferneren Zukunft für durchaus denkbar. Die Wanderung startet am Sonntag, 4. Mai, um 14 Uhr am Parkplatz neben der Brombeerschenke in Hüllenberg und führt über einen sieben Kilometer langen Rundweg zu den Höhen über Leutesdorf – inklusive eindrucksvollem Fernblick über das Neuwieder Becken, das Rheintal und die Eifel. Allen Teilnehmenden empfiehlt die Neuwieder TI den Witterungsbedingungen angepasste Kleidung und festes Schuhwerk.

Ebenfalls am 4. Mai fällt zur selben Uhrzeit in der Julius-Remy-Straße der Startschuss zu einem echten Klassiker im Repertoire der Neuwieder Stadtführungen: der Führung über den Alten Friedhof. 1783 als erster konfessionsübergreifender Friedhof Neuwieds eröffnet, bietet das bedeutsame Kleinod einen spannenden Einblick in die Stadtgeschichte – denn es beherbergt zahlreiche historisch wertvolle Denkmäler sowie die Ruhestätten vieler bekannter Neuwieder Familien. Um diese dreht sich auch die etwa anderthalb Stunden dauernde Führung, bei der zudem die vielfältige Symbolik der Grabsteine ausführlich erklärt wird.

Für beide Angebote der Neuwieder Tourist-Info gilt: Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei dabei sein. Anmeldungen sind bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich.

Foto: Der Alte Friedhof von 1783 gewährt Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die bewegte Vergangenheit der Deichstadt. Foto: Felix Banaski