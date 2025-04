IRLICH – Das „vergessene Irlich“ neu entdecken – Vortrag im Forum „Aktive Ältere“ der vhs beleuchtet Geschichte des Neuwieder Stadtteils

Ulrich Adams hat sich in Irlich und über die Stadtteilgrenzen hinaus längst einen Ruf als passionierter Heimatkundler erarbeitet. Am Mittwoch, 30. April, nimmt der ehemalige Rechtsamtsleiter der Stadt Neuwied interessierte Bürgerinnen und Bürger mit auf eine faszinierende Reise in die Geschichte der ältesten Stadtteile der Deichstadt. Nach drei Jahren intensiver Heimatforschung und der Aufnahme von tausenden Fotografien veröffentlichte er 2022 den Bildband „Das vergessene Irlich – Streifzüge zu noch sichtbaren Zeitzeugen“. In seinem Vortrag stellt er spannende neue Recherchen und wenig bekannte Details vor, die bei seinen Streifzügen ans Licht kamen. Besonders faszinierend dabei: die neu- und wiederentdeckten Zeugnisse vergangener Zeiten.

Der spannende Einblick in die Geschichte Irlichs ist Teil der abwechslungsreichen Veranstaltungsreihe des Forums „Aktive Ältere", das sich immer über neue Mitglieder freut. Für Inhaber des Ausweises „Forum Aktive Ältere 2025" ist der Vortrag, der um 15 Uhr im Raum 409 der vhs Neuwied beginnt, kostenfrei, alle übrigen Teilnehmenden zahlen eine Gebühr von 6 Euro. Eine Anmeldung bei der vhs Neuwied ist ab sofort telefonisch unter 02631/802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, online unter www.vhs-neuwied.de oder während der Öffnungszeiten der vhs vor Ort in der Heddesdorfer Straße 33 möglich.