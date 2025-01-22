Bürgerkurier

STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, 17:00 Uhr, findet im großen Saal der Stadthalle eine Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  2. Forstwirtschaftsplan 2026
  3. Beratung über den Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
  4. Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung Sanierung/Neubau der Stadthalle Altenkirchen
  5. Zuschussantrag für die Durchführung des Weltranglisten-Damentennisturniers – REWE PETZ Ladies Open 2026
  6. Antrag der Kantorei der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen zur Förderung einer Aufführung der Johannespassion
  7. Förderung Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. in den Jahren 2026 und 2027
  8. Ermächtigung des Stadtbürgermeisters – Waldfriedhof; Auftragsvergabe Bodengutachten
  9. Verschiedenes
  10. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Vertragsangelegenheit
  2. Verschiedenes

Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister

