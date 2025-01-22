STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, 17:00 Uhr, findet im großen Saal der Stadthalle eine Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Forstwirtschaftsplan 2026 Beratung über den Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung Sanierung/Neubau der Stadthalle Altenkirchen Zuschussantrag für die Durchführung des Weltranglisten-Damentennisturniers – REWE PETZ Ladies Open 2026 Antrag der Kantorei der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen zur Förderung einer Aufführung der Johannespassion Förderung Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. in den Jahren 2026 und 2027 Ermächtigung des Stadtbürgermeisters – Waldfriedhof; Auftragsvergabe Bodengutachten Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Vertragsangelegenheit Verschiedenes

Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister