STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, 17:00 Uhr, findet im großen Saal der Stadthalle eine Sitzung des Stadtrates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Beratung über den Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung Sanierung/Neubau der Stadthalle Altenkirchen
- Zuschussantrag für die Durchführung des Weltranglisten-Damentennisturniers – REWE PETZ Ladies Open 2026
- Antrag der Kantorei der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen zur Förderung einer Aufführung der Johannespassion
- Förderung Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. in den Jahren 2026 und 2027
- Ermächtigung des Stadtbürgermeisters – Waldfriedhof; Auftragsvergabe Bodengutachten
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Vertragsangelegenheit
- Verschiedenes
Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister