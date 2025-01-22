ALTENKIRCHEN – Landfrauen bemalten Keramik

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen besuchten das Keramik-Malstudio in Altenkirchen. Im Jahr 2025 haben sich die drei Inhaberinnen Nina Siewert, Sarah Niederhöfer und Conny Franken mit dem Studio einen persönlichen Traum erfüllt.

Den Teilnehmerinnen fiel die Auswahl zwischen den vielen Keramik-Rohlingen schwer. Nach einer kurzen Einleitung von Conny Franken ging es dann ans Werk. Es wurde gemalt, getupft, gekratzt, mit und ohne Schablone gearbeitet und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Begeistert waren die Teilnehmerinnen von der Atmosphäre im Studio. „Entspannung pur“, beschreibt Iris Asbach den Aufenthalt. „Das werden wir bestimmt noch einmal machen“, versprach die Vorsitzende der Landfrauen im Bezirk Altenkirchen Anka Seelbach. Foto: Kirsten Seelbach