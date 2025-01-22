STADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
Am Dienstag, 30. September 2025, 18:00 Uhr, findet im Ratszimmer des Stadtbüros eine Sitzung des Hauptausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
Vorberatende Beschlussfassungen
- Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Kreisstadt Altenkirchen
- Richtlinie über die Ehrung von ausgewählten Bürgerinnen und Bürger durch die Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Grundstücksangelegenheiten
Vorberatende Beschlussfassungen
- Vertragsangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Ralf Lindenpütz, Stadtbürgermeister