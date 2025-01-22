ALTENKIRCHEN – Französische Delegation zu Gast in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Von Freitag, dem 12. bis Sonntag, dem 14. September 2025, besuchte eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Tarbes die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Damit folgte Bürgermeister Gérard Trémège mit seiner Gruppe, bestehend aus insgesamt sechs Personen, einer Einladung von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Fred Jüngerich. Für Bürgermeister Trémège war dies nach 25 Jahren Amtszeit der letzte Besuch in Altenkirchen in seiner Funktion als Bürgermeister; bei den kommenden Kommunalwahlen im März nächsten Jahres wird er nicht mehr kandidieren.

In ihren Ansprachen unterstrichen beide Bürgermeister die Bedeutung der Partnerschaft, um das gegenseitige Verständnis und den Respekt voreinander zu bewahren. Trémège betonte, dass er stets gerne nach Altenkirchen gekommen sei und sich mit Freude an die vielen Begegnungen im Laufe der Jahre erinnere. Als Geschenk überreichte Bürgermeister Jüngerich Gérard Trémège ein Foto, auf dem er (Trémège) und der frühere Beigeordnete Heinz Düber zu sehen sind, welches im Jahr 2017 beim Besuch der Delegation im Garten des Konrad-Adenauer-Hauses in Rhöndorf entstanden ist. Zum diesjährigen Programm gehörte ein gemeinsames Abendessen mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und eine Besichtigung des ehemaligen Regierungsviertels in Bonn. Die Heimreise am Sonntag rundete ein kurzer Besuch in Wiesbaden mit einer Stadtführung ab.