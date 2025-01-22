ST KATHARIENEN – Die Grundschulkinder der ersten und zweiten Klasse aus St. Katharinen sind nun echte Müllprofis

Was gehört eigentlich in welche Tonne? Weshalb ist Recycling so bedeutsam? Und welchen Weg nimmt unser Abfall, nachdem er abgeholt wurde? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich das Bildungsprojekt „Müllprofis“ der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR.

Das Programm vermittelt Kindern auf anschauliche und spielerische Weise, wie richtige Mülltrennung funktioniert – und warum sie für Umwelt und Ressourcen unverzichtbar ist. So auch Anfang Februar 2026 in der Grundschule St. Georg in St. Katharinen für die ersten und zweiten Klassen. Zu Besuch waren außerdem Andreas Saal, Vorstand der Abfallwirtschaft, sowie Willi Knopp, Bürgermeister der Ortsgemeinde St. Katharinen.

„Es ist schön zu sehen, wie unsere Kinder spielerisch lernen, was es heißt, sich für unsere Umwelt und den Ressourcenschutz einzusetzen. Das stärkt nicht nur das Bewusstsein jedes einzelnen Kindes, sondern auch unsere gesamte Ortsgemeinde“, so Willi Knopp, Bürgermeister der Ortsgemeinde St. Katharinen.

Zum Abschluss des Projekts war es dann so weit: Das Müllauto fuhr an der Grundschule in St. Katharinen vor und die frischgebackenen „Müllprofis“ durften das Fahrzeug hautnah erleben sowie einmal selbst in die Rolle des Müllwerkers schlüpfen.

„Mit unseren Bildungsangeboten vermitteln wir nicht nur Wissen, sondern wecken auch Begeisterung für Umwelt- und Klimaschutz. Wenn Kinder verstehen, welchen Wert das Recycling hat, werden sie zu wichtigen Impulsgebern in ihren Familien – und genau dort beginnt nachhaltiges Handeln im Alltag“, so Andreas Saal. Schulleiterin Doris Jörgler freut sich über die langjährige Kooperation der Schule mit der Abfallwirtschaft Neuwied: „Die praxisnahen Projekte der Abfallwirtschaft unterstützen uns schon viele Jahre im Rahmen unserer Umwelterziehung dabei, bei unseren Schülerinnen und Schülern den Grundstein für umweltbewusstes, verantwortungsvolles Handeln zu legen.“

Das Programm ist auf Vorschul- und Grundschulkinder aus dem Landkreis Neuwied ausgerichtet. Neben altersgerechten Erklärungen steht vor allem das Mitmachen im Mittelpunkt.

Mit dem Projekt setzt die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR bewusst auf frühe Umweltbildung. Das Interesse an dem Angebot wächst kontinuierlich. Daher lädt die Abfallwirtschaft weitere Kindertagesstätten und Grundschulen aus dem Landkreis herzlich ein, sich an diesem Bildungsprojekt zu beteiligen. Weitere Informationen sowie Details zur Anmeldung erhalten interessierte Einrichtungen bei der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied per E-Mail an bildung@abfall-nr.de.