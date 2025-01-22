NEUSTADT-WIED – Diebstahl von Baugerüsten auf der Wiedtalbrücke an der BAB 3 bei Neustadt (Wied)

In der Nacht zwischen 17. und 18.02.2026 entwendeten Unbekannte Baustellengerüste im Wert von etwa 5.000 Euro aus der Baustelle des Brückenbauwerks der Wiedtalbrücke. Die eingerichtete Baustelle befindet sich auf einem abgesperrten Teil der Fahrbahn der Wiedtalbrücke. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum die Baustelle betreten oder befahren haben. Quelle Polizei