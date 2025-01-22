SPRENDLINGEN – Schwerer Verkehrsunfall infolge Sekundenschlaf auf der A 61 Fahrtrichtung Koblenz

Samstagmorgen kam es auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall weshalb die A 61 ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim von 07:44 Uhr bis 12:28 Uhr gesperrt werden musste.

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf dem linken Fahrstreifen der A 61 und geriet infolge von Sekundenschlaf auf den rechten Fahrstreifen, wo sie mit einem LKW eines 58-jährigen kollidiert. In dem PKW saßen insgesamt vier Personen, neben der 25-jährigen Fahrerin befand sich eine 23-jährige Beifahrerin, sowie ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Mitinsasse auf der Rückbank. Die vier Personen wurden verletzt. Drei der Personen wurden dabei schwerverletzt, eine Person leichtverletzt. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die leichtverletzte Person konnte das Krankenhaus bereits verlassen. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es war ein Rettungshubschrauber, sowie weiter Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Am PKW entstand Totalschaden – Höhe ca. 8.000 Euro und wurde abgeschleppt. Am LKW entstand geringer Sachschaden, er konnte seine Fahrt fortsetzen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt. Darüber hinaus waren die freiwillige Feuerwehr Sprendlingen und Gensingen im Einsatz. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Quelle Polizei