KREIS ALTENKIRCHEN – Das Bracken Open Air unterstützt Region – Spende für Kreismusikschule

Das Bracken Open Air in der Ortsgemeinde Ratzert (VG Puderbach) zeigt auch abseits der Bühne Wirkung: Nach der jüngsten Veranstaltung im Mai 2025 konnte der veranstaltende Kulturverein Bracken erneut Spenden übergeben. Das Geld stammt aus dem Losverkauf der Palettenmöbel, der Spendenbox sowie einem Teil des Veranstaltungserlöses.

Zur Unterstützung eines benötigten Gerätehäuschens am Dorfplatz gingen 500 Euro an die Dorfgemeinschaft Brubbach. Weitere 400 Euro erhielt die Musikschule des Kreises Altenkirchen. Sie war im vergangenen Jahr mit den Bands „Fourgreeds“ und „Voluntary Self-Control“ bei dem Festival im Nachbarkreis vertreten. Groß war daher kürzlich die Freude bei Musikschulleiter Marc Schaeferdiek, der sich herzlich für die Unterstützung bedankte und die Bedeutung solcher regionalen Initiativen betonte. Auch bei der kommenden Veranstaltung wird der musikalische Nachwuchs der Kreismusikschule wieder vertreten sein.

„Unser Festival steht für Gemeinschaft. Ein Teil dessen, was wir gemeinsam erwirtschaften, fließt bewusst wieder in die Region zurück“, so die Vertreter des Kulturvereins.

Längst laufen bereits die Vorbereitungen für das nächste Bracken Open Air am 29. und 30. Mai 2026. Auch in diesem Jahr soll ein Teil der Erlöse wieder sozialen und kulturellen Projekten zugutekommen. Wer das Bracken Open Air als Festival für die ganze Familie am Sportplatz in Ratzert-Brubbach erleben oder unterstützen möchte, findet alle Informationen zu Bands, Camping, Rahmenprogramm und Kinderanimation unter www.bracken-openair.de sowie auf Instagram und im offiziellen WhatsApp-Kanal. Foto: Kreismusikschule / Foto: Christiane Mühleip