SPEYER – 37-Jähriger stirbt nach Kollision mit Zug in Speyer

Nachdem am 19.08.2026, gegen 8:30 Uhr, ein 37-Jähriger Am Neuen Rheinhafen in Speyer von einem Güterzug erfasst wurde und starb, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizeiinspektion Speyer die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen überquerte der 37-Jährige beim Joggen den unbeschrankten Bahnübergang. Das Herannahen des Güterzuges wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine rote Ampel und akustische Warnsignale am Bahnübergang und von dem Lokführer selbst angekündigt. An dem Unfallort stellten die Beamten Kopfhörer sicher. Ob der Verstorbene diese zum Unfallzeitpunkt getragen hatte und er deshalb die Warnsignale nicht wahrgenommen hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Quelle: Polizei